Трамп попытался оправдать смену режима в Иране

Трамп: Нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран великим

Президент США Дональд Трамп попытался оправдать возможную смену режима в Иране. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Политически некорректно использовать термин "смена режима", но если нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран снова великим, почему бы не сменить режим?», — задался он вопросом.

В своем посте глава государства также призвал «сделать Иран снова великим».

Ранее Трамп объяснил причину ударов по Ирану. Он также повторил, что Тегеран, по его мнению, не должен обладать ядерным оружием, а Вашингтон своими ударами «вырвал бомбу», которую Тегеран обязательно «использовал бы, если мог».