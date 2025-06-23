В России оценили риски запрета на продажу долларов

Советник Файнман: Покупать в России доллары станет все сложнее и сложнее

В России образовался настоящий дефицит долларов нового образца, и порой их покупка сопровождается уплатой дополнительной комиссии. Об этом заявил инвестиционный советник Игорь Файнман. Его процитировал портал Bankiros.

Это стало результатом сразу нескольких факторов. Тут и нехватка долларов из-за санкций, и туристический спрос, и банковские ограничения. Оказалось, что многие кредитные организации перестали, как раньше, принимать старые банкноты. Как следствие, спрос на новые доллары усиливается, а предложение сужается.

Эксперт полагает, что в дальнейшем ситуация с наличной валютой будет только ухудшаться. У банков все больше проблем с поставками долларов и евро, а санкционное давление только усиливается.

«Я бы готовился к постепенному ухудшению ситуации в течение ближайших 6-12 месяцев», – сказал Файнман.

При этом он невысоко оценил вероятность того, что в РФ запретят покупать доллары. Он считает, что это крайняя мера, хотя исключать ее полностью нельзя. Но, вероятнее всего, власти будут вводить все больше ограничений и усложнять соответствующие процедуры.

В конце апреля стало известно, что крупные российские банки столкнулись с нехваткой долларов нового образца. Специалисты рекомендуют гражданам пользоваться услугой предварительного заказа валюты.