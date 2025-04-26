Россия столкнулась с нехваткой долларов

Финансист Астафьев заявил о нехватке в российских банках долларов нового образца

Крупные российские банки столкнулись с нехваткой долларов нового образца, имеющиеся запасы не в состоянии удовлетворить спрос. Такую информацию в комментарии «Газете.Ru» подтвердил основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

По его словам, после прекращения официальных поставок долларов из США коммерческие организации в стране работают с теми запасами, что были накоплены ранее. А это в основном купюры, выпущенные до 2013 года.

Финансист заметил, что банки пытаются обернуть ситуацию в свою пользу и берут с граждан за новые доллары дополнительную комиссию. Кандидат экономических наук, инвестор, педагог ИМЭС Ирина Ахмадуллина согласилась с тем, что наценка на новые доллары только растет.

Проблема стала особенно заметна весной в связи с тем, что граждане начали приобретать американскую валюту для поездок за рубеж. Между тем в ряде стран банки из-за отсутствия у необходимых комплексов проверки и большого числа поддельных купюр принимают только доллары нового образца или же покупают старые дешевле установленного курса.

На территории США все доллары по-прежнему являются легальным средством платежей, но за пределами страны организации могут устанавливать свои правила по приему иностранной валюты.

Изданию на горячих линиях банков объяснили, что доступность долларов нового образца зависит от отделений, обменять их можно по курсу от 82 до 86 рублей. Хотя в одном из топ-банков сообщили, что надеяться на новые доллары не стоит — их нет уже с января. Кроме того, клиенты банков отмечают, что в ряде случаев за новые доллары просят уже 91 рубль.

Эксперты советуют пользоваться услугой предварительного заказа валюты, если банк ее предлагает, запасаться новыми долларами заранее, ехать в ту страну, где проблемы возникают не так часто, или же выбирать альтернативу — евро или юани, которые тоже легко продать.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина посоветовала россиянам руководствоваться при покупке долларов в первую очередь здравым смыслом. При этом она заметила, что чаще всего у россиян он есть.