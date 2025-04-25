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17:55, 25 апреля 2025Экономика

Набиуллина призвала покупать валюту в соответствии со здравым смыслом

Набиуллина подтвердила наличие у россиян здравого смысла при покупке валюты
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россиянам при решении о покупке валюты следует руководствоваться здравым смыслом, а Центробанк, в отличие от многочисленных экспертов, советов по этому поводу не дает. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина. Трансляция мероприятия была проведена в Telegram-канале ЦБ.

При этом она отметила, что поведение россиян на валютном рынке, где действует плавающий курс, как правило, подтверждает наличие у них этого здравого смысла. «Мы видим, что они действуют на валютном рынке абсолютно рационально, с выгодой для себя», — объяснила глава ЦБ.

По ее словам, экономисты называют такое поведение контрциклическим. То есть таким, при котором участник рынка пытается избавиться от актива до момента, когда он достигнет пика, или, напротив, купить его, пока он не достиг дна. С такой стратегией менее возможны разовые большие прибыли, но при этом она несет в себе меньше рисков.

Также Набиуллина указала, что решение по поводу продления действия норматива о продаже валютной выручки бизнесом или его отмена не скажется на курсе рубля. Она объяснила, что в прошлом году экспортеры продавали до 85 процентов валютной выручки, а в начале 2025-го — около 90 процентов, что значительно превышает требуемый размер.

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