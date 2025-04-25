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16:03, 25 апреля 2025Экономика

Набиуллина оценила влияние норматива продажи валютной выручки на курс рубля

Набиуллина: Экспортеры продают 90 % выручки, на курс рубля норматив не влияет
Дмитрий Воронин

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Решение по поводу возможности продления дальнейшего действия норматива о продаже валютной выручки бизнесом не скажется на курсе рубля, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Ее оценку влияния этого обязательства на нацвалюту приводит ТАСС.

Как объяснила глава ЦБ, такого эффекта не ожидается, поскольку в прошлом году экспортеры продавали до 85 процентов валютной выручки, а в начале 2025-го — уже около 90 процентов, что значительно превышает действующие нормативы.

Ранее журналистам стало известно, что власти обсуждают продление истекающего 30 апреля срока действия правила репатриации выручки при сохранении механизма, предполагающего обязательную отчетность экспортеров перед Росфинмониторингом и ЦБ, но с обнулением норматива возврата и реализации валюты.

Эксперты объясняют такие планы невыгодностью последнего как для экспортеров, так и для государства. О том, что в Центробанке не поддерживают продление действия норматива, ранее заявляли в Минфине РФ.

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Обязательство по продаже валютной выручки было введено в октябре 2023 года (с продлением на год следующей весной) для «обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка». Доллар тогда преодолел отметку в 100 рублей, а евро торговался по 106 рублей. Крупнейшие экспортеры должны были зачислять не менее 80 процентов выручки на счета в России в течение двух месяцев с момента получения и продавать не менее 90 процентов от зачисленного в течение двух недель.

В дальнейшем указанный порог репатриации дважды снижался. К июлю он сократился вдвое — до 40 процентов. При этом компании должны были продавать не менее 50 процентов средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, не позднее 30 дней со дня получения денег, а в октябре порог снизили до 25 процентов выручки.

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