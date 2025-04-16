В России не поддержали продление требований о продаже валютной выручки

Банк России оставил замечания к продлению требований о продаже валютной выручки

Центральный Банк России не поддержал продление требований о продаже валютной выручки экспортерами. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, его цитирует ТАСС.

По словам представителя Минфина, регулятор оставил замечания к продлению на год требования о продаже валютной выручки, которое истекает 30 апреля.

«Правительство поддержало, Банк России имеет замечания. Они вообще считают, что в нынешней ситуации продлевать действие указа не надо», — пояснил Моисеев.

В марте Моисеев говорил о необходимости решить проблемы, связанные с реализацией действующего режима продажи части валютной выручки. Ряд его норм планируется уточнить, не корректируя при этом базовых параметров. Первый такой вопрос связан с ситуациями, когда с имеющимися условиями не справляются находящиеся под санкциями российские компании. Второй касается ситуаций, когда один и тот же представитель бизнеса «может являться экспортером и импортером одновременно», в связи с чем нужно «наладить учет» и «урегулировать эти вопросы».

Обязательство по продаже валютной выручки ввели в октябре 2023 года для «обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка». На тот момент доллар преодолел отметку 100 рублей, а евро торговался по 106 рублей. Крупнейшие экспортеры должны были зачислять не менее 80 процентов выручки на счета в России в течение двух месяцев с момента получения и продавать не менее 90 процентов от зачисленного в течение двух недель.