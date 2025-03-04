В Минфине рассказали о необходимости решить проблемы с продажей валютной выручки

Минфин РФ: Обязательную продажу валютной выручки планируется продлить еще на год

Срок действия требования по обязательной продаже части валютной выручки для некоторых российских экспортеров, истекающий 30 апреля, предлагается продлить еще на год, заявили в Минфине. По словам замглавы ведомства Алексея Моисеева, на которого ссылается «Интерфакс», в связи с необходимостью решить проблемы, связанные с реализацией действующего режима, ряд его норм планируется уточнить, не корректируя при этом базовых параметров.

Первый такой вопрос, рассказал чиновник, связан с ситуациями, когда с имеющимися условиями не справляются находящиеся под санкциями российские компании, которым в этих случаях требуются «более простая, упрощенная процедура». Второй пункт, требующий уточнения, касается положения дел, при котором один и тот же представитель бизнеса «может являться экспортером и импортером одновременно», в связи с чем нужно «наладить учет» и «урегулировать эти вопросы», объяснил замминистра. Он указал, что «сейчас хороший, удобный момент» для внесения требующихся уточнений.

Обязательство по продаже валютной выручки было введено в октябре 2023 года (с продлением на год следующей весной) для «обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка». Доллар тогда преодолел отметку 100 рублей, а евро торговался по 106 рублей. Крупнейшие экспортеры должны были зачислять не менее 80 процентов выручки на счета в России в течение двух месяцев с момента получения и продавать не менее 90 процентов от зачисленного в течение двух недель.

В дальнейшем указанный порог репатриации дважды снижался. К июлю он сократился вдвое — до 40 процентов. При этом компании должны были продавать не менее 50 процентов средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, не позднее 30 дней со дня получения денег, а в октябре порог снизили до 25 процентов выручки.

В момент ноябрьского ослабления нацвалюты звучали призывы вновь нарастить требования по указанным порогам, но аналитики отмечали, что повышение нормативов возврата валютной выручки «в этот раз, скорее всего, не поможет», поскольку ее репатриацию затрудняют западные санкции, а не решения самих экспортеров.