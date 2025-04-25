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14:51, 25 апреля 2025Экономика

Названа причина возможной отмены обязательной продажи валютной выручки

Аналитик Мильчакова: Планы отмены норматива продажи валюты связаны с силой рубля
Дмитрий Воронин

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Планы властей по отмене норматива обязательной продажи валютной выручки экспортерами связаны с невыгодностью слишком крепкого курса рубля, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, с комментарием которой ознакомилась «Лента.ру».

Ранее в пятницу, 25 апреля, «Ведомости» написали со ссылкой на неназванных чиновников, что речь сейчас идет о продлении на год истекающего 30 апреля срока действия правила репатриации выручки при сохранении механизма, предполагающего обязательную отчетность экспортеров перед Росфинмониторингом и ЦБ, но с обнулением норматива возврата и реализации валюты.

«Предложение установить нулевой норматив связано с тем, что сейчас экспортеры и так продают валюты больше необходимого объема, а проблемы слабого рубля больше нет», — процитировало издание одного из своих собеседников. В свою очередь Мильчакова указала, что по мере перехода на расчеты в рублях продажа номинированной в других валютах выручки «становится обузой, так как иностранной валюты экспортоориентированные компании зарабатывают все меньше». «Слишком крепкий рубль невыгоден государству даже в большей степени, чем экспортерам», — полагает назвавшая причину обсуждения этого вопроса эксперт. Она также отметила обратную корреляцию между рублевой стоимостью барреля нефти и курсом нацвалюты.

На фоне существующих рисков для рубля в случае полной отмены обязательной продажи части валютной выручки аналитик предположила, что сроки принятия решения об отказе от действующих условий конвертации для экспортеров остаются открытыми.

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Обязательство по продаже валютной выручки было введено в октябре 2023 года (с продлением на год следующей весной) для «обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка». Доллар тогда преодолел отметку 100 рублей, а евро торговался по 106 рублей. Крупнейшие экспортеры должны были зачислять не менее 80 процентов выручки на счета в России в течение двух месяцев с момента получения и продавать не менее 90 процентов от зачисленного в течение двух недель.

В дальнейшем указанный порог репатриации дважды снижался. К июлю он сократился вдвое — до 40 процентов. При этом компании должны были продавать не менее 50 процентов средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, не позднее 30 дней со дня получения денег, а в октябре порог снизили до 25 процентов выручки.

В момент ноябрьского ослабления нацвалюты звучали призывы вновь нарастить требования по указанным порогам, но аналитики отмечали, что повышение нормативов возврата валютной выручки «в этот раз, скорее всего, не поможет», поскольку ее репатриацию затрудняют западные санкции, а не решения самих экспортеров.

В начале весны в Минфине высказывались за продление на год срока действия требования по обязательной продаже части выручки. Замминистра Алексей Моисеев отмечал, что ряд норм действующего режима планируется уточнить, не корректируя при этом базовых параметров. В апреле он же указывал, что в Центробанке РФ не поддерживают продление действия норматива.

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