В России ректор попала под уголовное дело и оплачивала своего адвоката из средств вуза

Следователи возбудили уголовное дело о растрате в отношении сотрудницы вуза, которая похитила денежные средства учебного заведения на оплату услуг своего адвоката. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Женщине вменяют часть 4 статьи 160 («Присвоение и растрата») УК РФ. По версии следствия, в период с декабря 2023 года по январь 2024-го она похитила более 1,3 миллиона рублей, принадлежащие университету, для оплаты услуг адвоката — последний оказывал ей юридическую помощь по ранее возбужденному уголовному делу.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, речь идет о бывшем ректоре Северного государственного медицинского университета Любови Горбатовой. Расследование продолжается.
Ранее в Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали замминистра транспорта и дорожного хозяйства Владимира Березовского, который нажился на подъеме и утилизации затонувших кораблей в Охотском море и Татарском проливе.