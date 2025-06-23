В России ректор попала под уголовное дело и оплачивала своего адвоката из средств вуза

В Архангельске ректор вуза похитила ₽1,3 млн для оплаты адвоката по своему делу

Следователи возбудили уголовное дело о растрате в отношении сотрудницы вуза, которая похитила денежные средства учебного заведения на оплату услуг своего адвоката. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Женщине вменяют часть 4 статьи 160 («Присвоение и растрата») УК РФ. По версии следствия, в период с декабря 2023 года по январь 2024-го она похитила более 1,3 миллиона рублей, принадлежащие университету, для оплаты услуг адвоката — последний оказывал ей юридическую помощь по ранее возбужденному уголовному делу.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, речь идет о бывшем ректоре Северного государственного медицинского университета Любови Горбатовой. Расследование продолжается.

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