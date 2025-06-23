Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:03, 23 июня 2025Силовые структуры

В России ректор попала под уголовное дело и оплачивала своего адвоката из средств вуза

В Архангельске ректор вуза похитила ₽1,3 млн для оплаты адвоката по своему делу
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело о растрате в отношении сотрудницы вуза, которая похитила денежные средства учебного заведения на оплату услуг своего адвоката. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Женщине вменяют часть 4 статьи 160 («Присвоение и растрата») УК РФ. По версии следствия, в период с декабря 2023 года по январь 2024-го она похитила более 1,3 миллиона рублей, принадлежащие университету, для оплаты услуг адвоката — последний оказывал ей юридическую помощь по ранее возбужденному уголовному делу.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, речь идет о бывшем ректоре Северного государственного медицинского университета Любови Горбатовой. Расследование продолжается.

Ранее в Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали замминистра транспорта и дорожного хозяйства Владимира Березовского, который нажился на подъеме и утилизации затонувших кораблей в Охотском море и Татарском проливе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Начальник военной полиции погиб в схватке с мародерами в Курской области. Подозреваемые задержаны. Что известно?

    Самую большую и самую маленькую квартиры в Москве сравнили

    Раскрыты предпочтения россиян по общению в популярной соцсети

    В агентстве тренера ЦСКА отреагировали на информацию о грозящей ему тюрьме в Швейцарии

    У пары краснокнижных бинтуронгов впервые в России появилось потомство

    Москвичей призвали не ждать потепления

    Частоту запусков европейского конкурента российской «Ангары» нарастят

    Россиянка приняла ванну и осталась без пальцев

    Экономике США предсказали усиление инфляции из-за атаки на Иран

    Путин высказался о нападении России на Европу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости