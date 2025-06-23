В России высказались о нехватке роботов

«Ъ»: В России на десять тысяч сотрудников приходится 29 роботов

Для того чтобы справиться с дефицитом кадров в России, нужны инвестиции в роботизацию, уровень которой в стране остается низким, высказался на ПМЭФ-2025 министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Об этом пишет «Коммерсант» («Ъ»).

По мнению главы ведомства, потенциал увеличения производительности с помощью новых технологий велик, но есть отрасли, где планы по ее росту «могли бы быть более амбициозными».

Говоря о нехватке в стране роботов, руководитель Минтруда, в частности, отметил, что показатель роботизации в РФ пока что «достаточно низкий».

Как указывает издание, в России на десять тысяч сотрудников приходится 29 роботов, а четыре года назад их было не больше десяти. Согласно данным, которые приводил глава Минпромторга Антон Алиханов, к 2030-му предстоит ввести в эксплуатацию более 80 тысяч новых промышленных роботов. Это позволит достичь уровня 145 роботов на 10000 работников обрабатывающей промышленности.

Ранее замглавы министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак указал на важность способности роботов производить самих себя. По его словам, такая концепция представляет собой новую промышленную парадигму, способную стать основным двигателем экономики страны.