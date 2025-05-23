В России заявили о важности способности роботов производить самих себя

Шпак: Самовоспроизводство роботов повысит эффективность экономики России

Массовое использование роботизированных решений значительно повысит эффективность российской экономики, считает замглавы Минпромторга России Василий Шпак. Об этом он рассказал в интервью журналу «Эксперт».

Чиновник назвал важным «создание условий, при которых роботы будут способны производить самих себя», указав, что соответствующая концепция представляет собой новую промышленную парадигму, способную стать основным двигателем экономики страны.

«Особое внимание уделяется беспилотным технологиям, которые рассматриваются как ключевой фактор ускорения экономического роста и катализатор перехода к новым моделям промышленного производства», — подчеркнул Шпак.

Ранее другой представитель ведомства, первый замминистра Василий Осьмаков, рассказал журналистам, что использование роботов в промышленности поможет решить проблемы с дефицитом кадров в России. Он признал, что некоторые отрасли роботизируются легче, другие — сложнее, и указал, что в Минпромторге видят перспективу роботизации ритейла, в том числе в оптовом звене, при работе на складах.