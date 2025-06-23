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20:30, 23 июня 2025Экономика

В России захотели перенять китайский опыт выброса мусора

РЭО: Россия и Китай обменялись опытом в сфере обращения с отходами
Мария Черкасова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Представители России и Китая обсудили подходы к регулированию отрасли обращения с отходами и перспективы цифровизации, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

Онлайн-встреча прошла в понедельник, 23 июня. Стороны обсудили особенности национального законодательства, регулирующего сферу обращения с отходами, а также обменялись опытом внедрения цифровых систем учета и контроля в отрасли и обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия.

Ранее сообщалось, что в России захотели перенять китайский опыт планирования городов. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, жители Китая спланировали много населенных пунктов, а обеспеченность жильем в стране составляет 41 квадратный метр на человека, и вводится более миллиарда квадратных метров в год. В России же схожий объем планируется только за шесть-восемь лет.

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