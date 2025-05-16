В России захотели строить города как в Китае

Хуснуллин: Опыт Китая в планировании городов может быть полезен России

России может быть полезен опыт Китая в планировании городов, заявил журналистам на экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2025» вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом сообщает РИА Новости.

Хуснуллин рассказал, что во время визита в Китай были рассмотрены вопросы, связанные с планированием населенных пунктов, городов, агломераций. Он обратил внимание, что жители Китая спланировали много населенных пунктов и «построили гигантский объем недвижимости». В стране обеспеченность жильем составляет 41 квадратный метр на человека и вводится более миллиарда квадратных метров в год. В России, в отличие от Китая, схожий объем планируется только за шесть-восемь лет.

Отдельно вице-премьер подчеркнул, что России могут пригодиться наработки в области внедрения информационных систем и искусственного интеллекта.

Ранее вице-премьер заявил, что правительство собралось поддержать строительную отрасль. В Госсовете для этого приготовили ряд мер — как финансового, так и нефинансового характера.