В России заявили о прохождении пика укрепления рубля

Эксперт Никонов: Снижение ставки и падение цен на нефть ослабят рубль

Решение Центробанка снизить ключевую ставку, а также падение нефтяных котировок приведут к ослаблению рубля. О прохождении пика укрепления национальной валюты заявил инвестор, предприниматель Владислав Никонов, его слова приводит Bankiros.ru

По словам эксперта, сейчас рубль продолжают поддерживать политика ЦБ и обязательство по продаже валютной выручки экспортерами. Не в меньшей степени повлияло на ситуацию на валютном рынке и ослабление доллара из-за растущих опасений по поводу долговой нагрузки США и эскалации торговых споров.

«Однако пик "рублевого ралли" уже пройден. Снижение ключевой ставки и падение нефтяных котировок приведут к тому, что российская валюта начнет сдавать позиции. В июне-июле мы вполне можем увидеть курс около 80-87 рублей за доллар, а к концу года — приблизительно 90-95 рублей», — допустил Никонов.

В случае экстраординарных событий, как то резкий разворот в политике Федеральной резервной системы (ФРС); значительное подорожание энергоресурсов или снятие санкций с российского экспорта валюта может укрепиться до 60-65 рублей за доллар. Однако на практике такой сценарий маловероятен.

В разговоре с «Лентой.ру» заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов допустил, что на фоне резкого обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке курс доллара относительно других мировых валют может укрепиться. В условиях геополитической неопределенности инвесторы стараются вкладывать активы в более надежные финансовые инструменты, а это инструменты на развитых финансовых рынках, пояснил он.