Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:41, 23 июня 2025Экономика

В России заявили о прохождении пика укрепления рубля

Эксперт Никонов: Снижение ставки и падение цен на нефть ослабят рубль
Вячеслав Агапов

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Решение Центробанка снизить ключевую ставку, а также падение нефтяных котировок приведут к ослаблению рубля. О прохождении пика укрепления национальной валюты заявил инвестор, предприниматель Владислав Никонов, его слова приводит Bankiros.ru

По словам эксперта, сейчас рубль продолжают поддерживать политика ЦБ и обязательство по продаже валютной выручки экспортерами. Не в меньшей степени повлияло на ситуацию на валютном рынке и ослабление доллара из-за растущих опасений по поводу долговой нагрузки США и эскалации торговых споров.

«Однако пик "рублевого ралли" уже пройден. Снижение ключевой ставки и падение нефтяных котировок приведут к тому, что российская валюта начнет сдавать позиции. В июне-июле мы вполне можем увидеть курс около 80-87 рублей за доллар, а к концу года — приблизительно 90-95 рублей», — допустил Никонов.

В случае экстраординарных событий, как то резкий разворот в политике Федеральной резервной системы (ФРС); значительное подорожание энергоресурсов или снятие санкций с российского экспорта валюта может укрепиться до 60-65 рублей за доллар. Однако на практике такой сценарий маловероятен.

В разговоре с «Лентой.ру» заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов допустил, что на фоне резкого обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке курс доллара относительно других мировых валют может укрепиться. В условиях геополитической неопределенности инвесторы стараются вкладывать активы в более надежные финансовые инструменты, а это инструменты на развитых финансовых рынках, пояснил он.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Могут возникнуть проблемы». Раскрыто реальное число мигрантов в России. Становится ли их больше и в какие города они едут?

    Полиция заинтересовалась разделкой барана на детской площадке в Москве

    Генсек НАТО выступил с заявлением по атаке США на Иран

    Модный бренд из Узбекистана выпустил медицинские халаты с Лабубу

    Загадка Солнечной системы оказалась почти раскрыта

    Продажи новых автомобилей в России с начала года превысили 500 тысяч

    Подростка обвинили в жестокой расправе над ребенком в российском регионе

    Зеленский встретился в Великобритании с Карлом III

    Европейская страна пообещала не пропускать украинскую продукцию

    В известном российском хлебе нашли превышение вызывающего поражение почек и печени токсина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости