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12:49, 22 июня 2025ЭкономикаЭксклюзив

Курсу доллара предрекли изменения на фоне удара США по ядерным объектам Ирана

Абрамов: События на Ближнем Востоке особо не повлияют на курс рубля к доллару
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

На фоне резкого обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке курс доллара относительно других мировых валют может укрепиться, считает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов. Об изменении курса американской валюты на фоне удара США по ядерным объектам Ирана экономист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Курс доллара относительно мировых валют может несколько укрепиться. Потому что, как правило, в условиях геополитической неопределенности инвесторы стараются вкладывать активы в более надежные финансовые инструменты, а это инструменты на развитых финансовых рынках», — объяснил Абрамов.

При этом экономист отметил, что ситуация на Ближнем Востоке особо не повлияет на курс рубля к доллару.

«Может быть, даже [будет эффект] в сторону укрепления рубля из-за повышения цен на нефть. Но в целом валютный курс рубля формируется под воздействием скорее внутренних факторов в России, чем внешних», — заключил он.

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