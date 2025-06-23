В России заявили об острой нехватке ресторанов национальной кухни

Шеф-повар Галкин: В РФ единицы заведений с настоящей русской кухней

В настоящее время в России наблюдается острая нехватка ресторанов с традиционной национальной кухней. Такое мнение высказал бывший кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин, его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Зачастую, отметил он, в подобного рода ресторанах подают блюда, которые не имеют никакого отношения к национальной кухне. «Кто-то делает вид, что подает русские блюда, а на самом деле соединяет в нем что-то непонятное — просто ужас», — посетовал Галкин.

Он считает правильным готовящееся ужесточение требований к ресторанам русской кухни. Эту отрасль необходимо приводить в порядок за счет введения новых стандартов и необходимости прохождения сертификации. Если ресторан называется русским, то в меню такого заведения обязательно должны быть только традиционные блюда, супы, напитки и закуски. К их числу шеф-повар отнес перловую кашу, щи, блины, икру и т.д. «Также особого внимания заслуживает наша рыба — осетры, наша дичь», — резюмировал Галкин.

Ранее замглавы Минпромторга Роман Чекушов заявил, что в скором времени в стране появятся новые стандарты соответствия для заведений русской кухни. Рестораторы, которые захотят называть свои заведения таким образом, должны будут пройти сертификацию. Только после этого они смогут вести свою деятельность с привязкой к национальной кухне.

До этого глава сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров призвал продвигать бренд русской кухни по примеру шаурмы или донер-кебабов. Подобного рода заведениям, подчеркнул он, сейчас нужно дополнительное маркетинговое продвижение. В России же сейчас нет большого числа ресторанов национальной кухни, что в итоге приводит к низкой популярности традиционных для страны блюд как внутри страны, так и за ее пределами.