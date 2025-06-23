В России заявили об установлении трансгендерного режима в США

Пушков: В США до президентства Трампа установился трансгендерный режим

В Соединенных штатах Америки (США) еще до начала президентства Дональда Трампа стал устанавливаться «трансгендерный режим» (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в РФ). Таким мнением с РИА Новости на ПМЭФ поделился глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Как отметил сенатор, выиграть Трампу в значительной степени помогла поддержка движения МАГА (Make America Great Again, MAGA – прим. ред.). Это движение выступило против распространения трансгендерной культуры, однополых браков, рекламы и поддержки смены пола у детей, допуска мужчин-трансгендеров в женский спорт.

В Америке начал устанавливаться трансгендерный режим, пришел Трамп и сказал: "только два пола". И его поддержали Алексей Пушков сенатор

Пушков подчеркнул разделение американского общества в этом вопросе. По его мнению, это было наглядно видно на президентских выборах. Избиратели, отдавшие свои голоса за демократов, в частности за Камалу Харрис, хотят трансгендерное общество. Данный конфликт будет только нарастать, в том числе и на ценностном уровне:цивилизационный аспект сыграет определяющую роль «в этой тлеющей гражданской войне», уверен глава комиссии Совфеда.

«ЛГБТ-движение» активно участвовало в бунтах мигрантов, напомнил Пушков. Он добавил, что представители данного общества ходили с дрелями, просверливали шины у машин дальнобойщиков, чтобы нарушить транспортные связи между городами.

Ранее стало известно, что Пентагон уволит до 1000 военнослужащих-трансгендеров. По данным американской прессы, увольнению могут подлежать военнослужащие, у которых в медицинских картах была диагностирована гендерная дисфория.