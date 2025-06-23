В российском городе мигрант с ножом изрезал жену на глазах у дочери

В Новой Москве полиция ищет мужчину, напавшего с ножом на супругу

В Новой Москве полиция разыскивает мужчину, который изрезал жену ножом на глазах у 12-летней дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщает Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по Москве.

По данным следствия, фигурант напал на жену, с которой прожил 14 лет вместе, из-за ревности. Все произошло в доме, расположенном на Агрохимической улице. На глазах у дочери он не менее шести раз ударил ее, а потом скрылся. Девочка успела выбежать из квартиры и позвать на помощь. Пострадавшую спасти не удалось. В ближайшее время специалисты назначат необходимые экспертизы.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

По информации «Газета.ру», подозреваемый является уроженцем другой страны.

Ранее сообщалось, что в Бурятии мужчина вывез бывшую жену в лес и изрезал ее из ревности.