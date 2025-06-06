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07:23, 6 июня 2025Силовые структуры

Ревнивец с ножом заманил бывшую жену в российский лес

В Бурятии мужчина зарезал экс-супругу в лесу и покончил с собой
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Бурятии мужчина вывез бывшую жену в лес и изрезал ее из ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 5 июня мужчина привез экс-супругу в лес. Он набросился на нее с ножом, а затем расправился с собой. Тела обнаружили спустя несколько часов в ходе поиска.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Иркутской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16-летнего местного жителя, который расправился с 12-летней знакомой.

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