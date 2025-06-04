В российским регионе подросток жестоко расправился с 12-летней знакомой

В Иркутской области пройдет суд над подростком за убийство 12-летней знакомой

В Иркутской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16-летнего местного жителя, который расправился с 12-летней знакомой. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Несовершеннолетний проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ. Его дело направлено в Балаганский районный суд для рассмотрения по существу. Свою вину подросток признал частично.

По версии следствия, вечером 21 сентября 2024 года обвиняемый встретил знакомую девочку на спортивной площадке. Раньше они учились в одной школе. После недолгого общения между ними произошел конфликт, в ходе которого подросток достал нож и много раз ударил им девочку. После расправы он попытался спрятать следы преступления, а также переместить тело. Несмотря на это, полиция установила его причастность.

Ранее в Перми 16-летний подросток изрезал бабушку и дядю.