Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:10, 23 июня 2025Россия

В РПЦ назвали Израиль хамским государством и припомнили распятие Христа

Протоиерей Ткачев: Израиль — состоящее из безбожников хамское государство
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Андрей Ткачев

Андрей Ткачев. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Русской православной церкви (РПЦ) назвали Израиль хамским государством и припомнили ему распятие Иисуса Христа. С такими заявлениями выступил протоиерей Андрей Ткачев, видео с его словами опубликовано на RuTube.

Так Ткачев отреагировал на действия Израиля и США против Ирана. По словам священнослужителя, это государство считает, что «ему можно все, что нельзя никому».

«Так они себя ведут. Они впитали в себя ветхозаветную этику, хотя потеряли всякую возможность опираться на нее, ибо состоит в большинстве своем из безбожников это государство», — заявил Ткачев.

Да и после распятия Христа у них нет ни пророков, ни Храма, ничего у них нет, потому что сильно прогневали они Живущего на небесах

Андрей Ткачев

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что конфликт Ирана с Израилем может осложнить двусторонние отношения России и США. «Это шаг к пропасти», — заявил парламентарий.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран начал атаку на военные объекты США в Катаре

    Россияне захотели построить новую трассу и нашли поселение возрастом 7 тысяч лет

    США предупредили о новом ударе Ирана по американской военной базе

    Популярного российского комика сочли угрозой безопасности Украины

    Американцев в Катаре призвали укрыться в убежищах

    На Западе обеспокоились ростом производства Т-90М

    Турист разбил женщине голову стулом на отдыхе в Европе и попал на видео

    В Госдуме отреагировали на информацию о грозящей новому тренеру ЦСКА тюрьме в Швейцарии

    Город в российском регионе поплыл из-за дождя

    В России высказались об итогах расследования дела о теракте в «Крокусе» и роли в нем Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости