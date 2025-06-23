В РПЦ назвали Израиль хамским государством и припомнили распятие Христа

Протоиерей Ткачев: Израиль — состоящее из безбожников хамское государство

В Русской православной церкви (РПЦ) назвали Израиль хамским государством и припомнили ему распятие Иисуса Христа. С такими заявлениями выступил протоиерей Андрей Ткачев, видео с его словами опубликовано на RuTube.

Так Ткачев отреагировал на действия Израиля и США против Ирана. По словам священнослужителя, это государство считает, что «ему можно все, что нельзя никому».

«Так они себя ведут. Они впитали в себя ветхозаветную этику, хотя потеряли всякую возможность опираться на нее, ибо состоит в большинстве своем из безбожников это государство», — заявил Ткачев.

Да и после распятия Христа у них нет ни пророков, ни Храма, ничего у них нет, потому что сильно прогневали они Живущего на небесах Андрей Ткачев

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что конфликт Ирана с Израилем может осложнить двусторонние отношения России и США. «Это шаг к пропасти», — заявил парламентарий.