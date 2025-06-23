В Саудовской Аравии заявили о готовности поддержать ответ Катара на удары Ирана

В Саудовской Аравии готовы поддержать ответ Катара на удары Ирана

Саудовская Аравия готова всячески поддержать Катар в его ответе на удары Ирана. Об этом сказано в заявлении МИД королевства в социальной сети Х.

«Королевство Саудовская Аравия осуждает и порицает самым решительным образом агрессию, развязанную Ираном против братского государства Катар, что является грубым нарушением международного права и принципов добрососедства», — отметили в ведомстве.

В МИД назвали действия Ирана неприемлемыми, они не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах.

Ранее стало известно, что Тегеран выпустил не менее шести ракет в направлении американских военных баз в Катаре в рамках операции «Благословение победы». Удар стал ответом на атаку США на ядерную инфраструктуру Исламской Республики.

В свою очередь, Катар осудил ракетную атаку Ирана по авиабазе Аль-Удейд и считает ее грубым нарушением суверенитета страны.