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23:43, 23 июня 2025Мир

В Саудовской Аравии заявили о готовности поддержать ответ Катара на удары Ирана

В Саудовской Аравии готовы поддержать ответ Катара на удары Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Саудовская Аравия готова всячески поддержать Катар в его ответе на удары Ирана. Об этом сказано в заявлении МИД королевства в социальной сети Х.

«Королевство Саудовская Аравия осуждает и порицает самым решительным образом агрессию, развязанную Ираном против братского государства Катар, что является грубым нарушением международного права и принципов добрососедства», — отметили в ведомстве.

В МИД назвали действия Ирана неприемлемыми, они не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах.

Ранее стало известно, что Тегеран выпустил не менее шести ракет в направлении американских военных баз в Катаре в рамках операции «Благословение победы». Удар стал ответом на атаку США на ядерную инфраструктуру Исламской Республики.

В свою очередь, Катар осудил ракетную атаку Ирана по авиабазе Аль-Удейд и считает ее грубым нарушением суверенитета страны.

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