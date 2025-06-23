В СБУ заявили о подготовке покушения на Зеленского

Глава СБУ Малюк заявил о подготовке покушения на Зеленского в аэропорту Польши

На президента Украины Владимира Зеленского готовилось покушение в аэропорту города Жешува на юго-востоке Польши. Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По его словам, задержан гражданин Польши пенсионного возраста, который, предположительно, был завербован. Малюк сообщил, что для устранения Зеленского пенсионер собирался использовать FPV-дрон. Мужчина был задержан СБУ.

«Говоря о покушениях на Верховного Главнокомандующего, следует упомянуть другую операцию (помимо той, которую собирались реализовать в апреле 2024 года — прим.«Ленты.ру»). И хотя хочу поблагодарить Агентство внутренней безопасности Польши — мы реализовали важное уголовное производство вместе с ними», — заявил он на встрече с представителями СМИ.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак предложил ему баллотироваться на второй срок. Он высоко оценил управленческие качества Зеленского.