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12:47, 23 июня 2025Мир

В сети появились кадры ударов Израиля по Ирану

Появились видео взрывов во время удара Израиля по Ирану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: РБК

В сети появились кадры взрывов во время ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Ирану. Видео публикует РБК.

Отмечается, что утром 23 июня Израиль атаковал шесть аэродромов в Иране. По данным ЦАХАЛ, в ходе атаки были уничтожены 15 самолетов и боевых вертолетов.

Кроме того, также в ходе израильских обстрелов были повреждены взлетно-посадочные полосы, подземные корпуса и дозаправочный самолет.

Ранее стало известно, что Израиль снова атаковал иранский ядерный объект в Фордо. Штаб по управлению кризисными ситуациями провинции Кум Ирана подтвердил атаку.

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