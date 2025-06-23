В сети появились кадры ударов Израиля по Ирану

Появились видео взрывов во время удара Израиля по Ирану

В сети появились кадры взрывов во время ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Ирану. Видео публикует РБК.

Отмечается, что утром 23 июня Израиль атаковал шесть аэродромов в Иране. По данным ЦАХАЛ, в ходе атаки были уничтожены 15 самолетов и боевых вертолетов.

Кроме того, также в ходе израильских обстрелов были повреждены взлетно-посадочные полосы, подземные корпуса и дозаправочный самолет.

Ранее стало известно, что Израиль снова атаковал иранский ядерный объект в Фордо. Штаб по управлению кризисными ситуациями провинции Кум Ирана подтвердил атаку.