Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:12, 23 июня 2025Интернет и СМИ

В США заявили о возможности Трампа отключить Европу от интернета

Politico: Трамп может отключить Европу от интернета
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Christin Hume / Unsplash

Президент США Дональд Трамп может лишить Европу интернета, поскольку страны Евросоюза (ЕС) почти полностью зависит от американских облачных сервисов. Такое мнение выражает американское издание Politico.

Газета ссылается на слова руководителя независимого центра исследований в Брюсселе Зака Майерса, который заявил, что Трамп ненавидит Европу и считает, что единственная цель стран ЕС — навредить США. В материале говорится, что это может повлиять на решение отключить Европу от интернета.

«Идея о том, что он просто может заказать аварийное отключение или сделать что-то такое, что сильно навредит экономическим интересам ЕС, уже звучит не так неправдоподобно, как полгода назад», — отметил Майерс.

Материалы по теме:
Трамп и Маск публично поссорились. К чему приведет конфликт президента США и богатейшего человека мира?
Трамп и Маск публично поссорились.К чему приведет конфликт президента США и богатейшего человека мира?
6 июня 2025
«Это мятеж!» Трамп ввел войска в Калифорнию. Что происходит на улицах и как погромы в Лос-Анджелесе изменят США?
«Это мятеж!»Трамп ввел войска в Калифорнию. Что происходит на улицах и как погромы в Лос-Анджелесе изменят США?
10 июня 2025
«Эти удары изменят историю» США атаковали ядерные объекты Ирана. Почему Трамп вступил в войну и к чему приведет это вмешательство?
«Эти удары изменят историю»США атаковали ядерные объекты Ирана. Почему Трамп вступил в войну и к чему приведет это вмешательство?
22 июня 2025

В статье также подчеркнули: европейцы начали осознавать, что их страны долгие годы находятся в зависимости от продуктов американских технологических гигантов, таких как Amazon, Microsoft и Google. Отмечается, что из-за этого в Европе усиливаются призывы к развитию собственных цифровых сервисов.

Ранее сообщалось, что в Испании произошел массовый сбой в работе мобильной связи и интернета. Отмечалось, что об отключении сети сообщили пользователи во всех крупных городах страны, в том числе в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Севилье и Бильбао.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о письме Путину от верховного лидера Ирана

    Израиль атаковал иранский ядерный объект в Фордо

    В Кремле ответили на вопрос о помощи Ирану

    В Курской области рыбак пострадал при детонации боеприпаса

    Рудковская прокомментировала видео с облизывающим палец Бузовой Киркоровым

    В Кремле озвучили приоритет для России в СВО

    Пилот ВСУ снял на видео безуспешную попытку сбить «Герань-2»

    В Кремле отреагировали на удары США по Ирану

    Две женщины из Запорожской области шпионили за российскими военными

    Россиянка нашла мужа со штырем в голове в подъезде дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости