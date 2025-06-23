В США заявили о возможности Трампа отключить Европу от интернета

Politico: Трамп может отключить Европу от интернета

Президент США Дональд Трамп может лишить Европу интернета, поскольку страны Евросоюза (ЕС) почти полностью зависит от американских облачных сервисов. Такое мнение выражает американское издание Politico.

Газета ссылается на слова руководителя независимого центра исследований в Брюсселе Зака Майерса, который заявил, что Трамп ненавидит Европу и считает, что единственная цель стран ЕС — навредить США. В материале говорится, что это может повлиять на решение отключить Европу от интернета.

«Идея о том, что он просто может заказать аварийное отключение или сделать что-то такое, что сильно навредит экономическим интересам ЕС, уже звучит не так неправдоподобно, как полгода назад», — отметил Майерс.

В статье также подчеркнули: европейцы начали осознавать, что их страны долгие годы находятся в зависимости от продуктов американских технологических гигантов, таких как Amazon, Microsoft и Google. Отмечается, что из-за этого в Европе усиливаются призывы к развитию собственных цифровых сервисов.

Ранее сообщалось, что в Испании произошел массовый сбой в работе мобильной связи и интернета. Отмечалось, что об отключении сети сообщили пользователи во всех крупных городах страны, в том числе в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Севилье и Бильбао.