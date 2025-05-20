По всей Испании отключили интернет и мобильную связь

В Испании произошел массовый сбой в работе мобильной связи и интернета

В Испании произошел массовый сбой в работе мобильной связи и интернета. Об этом сообщает издание LBC.

Начало масштабного сбоя было зафиксировано около 5 утра 20 мая. Он затронул работу всех основных операторов мобильных и интернет-сетей страны, включая Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil и O2. Об отключении сети сообщили пользователи во всех крупных городах страны, в том числе в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Севилье и Бильбао.

Также в ряде регионов, включая Валенсию и Арагон, стал недоступен единый европейский номер 112. Власти были вынуждены оперативно вводить альтернативные номера для связи с полицией и службами спасения.

Отмечается, что сбой произошел из-за неудачного обновления сетевого оборудования крупнейшего телеком-оператора страны компании Telefónica.

Ранее сообщалось, что 28 апреля Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение в стране на фоне массового блэкаута, сообщает агентство Reuters. Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что 15 гигаватт энергии были внезапно потеряны в системе всего за пять секунд. Он подчеркнул, что прежде такого никогда не случалось.