«Вайбы» Трампа назвали причиной ударов США по Ирану

RS: Трамп решил нанести удары по Ирану на основе «вайбов», а не разведданных

Президент США Дональд Трамп принял решение нанести удары по Ирану на основе «вайбов», а не разведданных. Об этом сообщает журнал Rolling Stone (RS) со ссылкой на источники.

«Высокопоставленные чиновники не делают вид, что заявления Трампа о неминуемой ядерной угрозе основаны на чем-то ином, кроме вайбов, намеренно созданных или нет», — говорится в материале.

Согласно данным издания, Вашингтон не получали никаких новых разведданных, которые могли бы стать причиной для удара по объектам в Иране.

Ранее стало известно, что атака США на ядерные объекты может заставить Иран прекратить международный мониторинг ядерной программы и рассмотреть возможность разработки бомбы. Уточняется, что несмотря на заявления американской стороны, программа не была полностью уничтожена.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Стороны конфликта уже 10 дней обмениваются ракетными ударами. 22 июня в конфликт вступили США. Они атаковали три ядерных объекта Ирана — в Фордо, Натанзе и Исфахане.

