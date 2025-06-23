Назван предположительный ответ Ирана на атаку США

Bloomberg: Атака США может заставить Иран рассмотреть разработку бомбы

Атака США на ядерные объекты может заставить Иран прекратить международный мониторинг ядерной программы и рассмотреть возможность разработки бомбы. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, несмотря на заявления американской стороны, программа не была полностью уничтожена.

«Атаки на Соединенные Штаты теперь неизбежны и будут быстрыми и многоуровневыми, исходя из масштабов ущерба, нанесенного ударами США», — заявила заместитель директора программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Элли Геранмайе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении всех ядерных объектов Ирана. По его словам, им был нанесен колоссальный ущерб.

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