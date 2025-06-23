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13:28, 23 июня 2025Россия

Вдова бойца СВО добивалась справедливости в суде из-за исчезнувшего контракта мужа

На Камчатке вдове бойца пришлось в суде доказывать факт его участия в СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Камчатском крае вдова участника специальной военной операции (СВО) на Украине обратилась в суд из-за исчезнувшего контракта мужа. Ей пришлось доказывать факт участия супруга в спецоперации ради выплат, пишет «Камчатское время».

Как следует из материалов дела, о смерти российского бойца на СВО стало известно 12 марта 2022 года. В боях под Мариуполем он получил множественные осколочные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью, что подробно описано в медицинском заключении, выданном минздравом ДНР.

При этом, как пишет издание, вдова военнослужащего столкнулась с отказом военного комиссариата Камчатского края в выплатах. Отказ ей обосновали отсутствием документов, подтверждающих заключение россиянином контракта о прохождении военной службы. Тогда были направлены запросы в различные ведомства на получение официальных выписок из приказов о его зачислении и исключении из списков личного состава. Со слов россиянки, они остались без ответа.

В суде выяснилось, что россиянин заключал контракт с управлением народной милиции ДНР, а военкомат Петропавловска получил официальное извещение о его смерти при выполнении задач СВО только в июле 2024 года. На основании предоставленных сведений суд признал, что мужчина являлся участником СВО, а его вдова получила право на оформление льгот.

Ранее в Самарской области матери бойца СВО отказали в выплатах из-за одной ошибки — в свидетельстве о рождении, паспорте и свидетельстве о смерти бойца были указаны разные даты рождения.

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