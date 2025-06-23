Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:43, 23 июня 2025Силовые структуры

Вице-губернатора Белгородской области арестовали по делу о мошенничестве

Вице-губернатора Белгородской области Зайнуллина арестовали на 2 месяца
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина арестовали по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Ему предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

По данным агентства, суд арестовал министра имущественных и земельных отношений области Зайнуллина до 20 августа.

По предварительным данным, дело связано с хищением при строительстве защитных сооружений на государственной границе. Приблизительная сумма ущерба составляет 500 миллионов рублей. Отмечается, что эти деньги были получены благодаря завышениям стоимости и хищениям при производстве железобетонных изделий.

Ранее сообщалось, что задержали вице-губернатора Белгородской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска нанесли массированный удар по Киеву

    Жена Цекало похвасталась фигурой в откровенном топе

    С американской авиабазы выпустят миллионы мясных мух для борьбы с плотоядными личинками

    Назван скрытый способ ускорить Windows 11

    В России захотели использовать беспилотники с новой целью

    Опасные существа заполонили отели на Кубе и напугали россиян

    Названа причина роста экспорта российского угля

    Иран успел вывести уран с завода в Фордо до ударов США

    В США предупредили об угрозе терроризма после ударов по Ирану

    Раскрыты подробности судьбы запасов урана Ирана после ударов США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости