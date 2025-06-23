Вице-губернатора Белгородской области арестовали по делу о мошенничестве

Вице-губернатора Белгородской области Зайнуллина арестовали на 2 месяца

Вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина арестовали по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Ему предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

По данным агентства, суд арестовал министра имущественных и земельных отношений области Зайнуллина до 20 августа.

По предварительным данным, дело связано с хищением при строительстве защитных сооружений на государственной границе. Приблизительная сумма ущерба составляет 500 миллионов рублей. Отмечается, что эти деньги были получены благодаря завышениям стоимости и хищениям при производстве железобетонных изделий.

Ранее сообщалось, что задержали вице-губернатора Белгородской области.