Во Франции больше сотни подростков подверглись нападению со шприцами

NYP: На фестивале во Франции неизвестные укололи шприцами 145 подростков

Неизвестные укололи шприцами 145 подростков во время фестиваля уличной музыки во Франции. Об этом сообщает New York Post (NYP).

«Почти 150 зрителей концерта, многие из которых были девочками-подростками, подверглись странным нападениям со шприцами на общенациональном музыкальном фестивале во Франции в субботу», — говорится в материале.

Издание отмечает, что по факту инцидента правоохранительными органами были задержаны больше десяти подозреваемых. Как утверждается, несколько жертв уколов неизвестного вещества были госпитализированы. По одной из версий, нападавшие могли вкалывать пострадавшим препараты, после которых люди перестают сопротивляться насильственным действиям.

Ранее в американском штате Миннесота переодетый в полицейскую форму преступник застрелил политика-демократа, члена палаты представителей штата Мелиссу Хортман и ее мужа. Вскоре стало известно, что у убийцы был список из 70 целей.