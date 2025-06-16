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13:17, 16 июня 2025Мир

Стал известен план подозреваемого в убийстве политика в Миннесоте

NYT: Подозреваемый в убийстве в Миннесоте Боэлтер имел список из 70 целей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tim Evans / Reuters

Подозреваемый в убийстве политика-демократа из американского штата Миннесота Вэнс Боэлтер имел список из 70 целей. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«[Подозреваемый] имел при себе блокнот, в котором было указано около 70 потенциальных целей, некоторые из которых находились в соседних штатах, среди которых были политики, общественные деятели и бизнесмены, а также центры планирования семьи», — передает издание слова правоохранителей.

Ранее в Миннесоте переодетый в полицейскую форму Боэлтер застрелил политика-демократа, члена палаты представителей штата Мелиссу Хортман и ее мужа.

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