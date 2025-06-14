В США неизвестный застрелил депутата и ее мужа

В США неизвестный в полицейской форме застрелил депутата Хортман и ее мужа

В американском штате Миннесота неизвестный в полицейской форме застрелил политика-демократа, члена палаты представителей штата Мелиссу Хортман и ее мужа. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на губернатора штата Тима Уолца.

Глава Миннесоты назвал это «политически мотивированным убийством». По данным следователей, бывший спикер палаты представителей Миннесоты Хортман и ее супруг Марк были застрелены в своем доме в Бруклин-Парке около 3:35 по местному времени (11:35 по московскому).

В ту же ночь был ранен сенатор от штата Миннесота Джон Хоффман, также пострадала его супруга. По словам Уолца, они получили несколько огнестрельных ранений и перенесли операцию.

В январе полицейский застрелил помилованного президентом США Дональдом Трампом участника штурма Капитолия 42-летнего Мэтью Шаттла на северо-западе штата Индиана.