В США застрелили одного из помилованных Трампом

В Индиане полицейский застрелил помилованного участника штурма Капитолия

Полицейский застрелил помилованного президентом США Дональдом Трампом участника штурма Капитолия 42-летнего Мэтью Шаттла на северо-западе штата Индиана. Об этом сообщил телеканал ABC7.

Отмечается, что помощник шерифа остановил автомобиль и попытался задержать водителя за правонарушение. Шаттл оказал сопротивление и завязалась драка, в результате чего был ранен сотрудником полиции. Пострадавший не выжил.

Предварительно, у Шаттла было при себе оружие.

Ранее Трамп подписал указ о помиловании 1500 человек, которые участвовали в штурме Капитолия. Документ предполагает не только полное освобождение от наказания, но и сокращение сроков тюремного заключения, а также закрытие уголовных дел.

6 января 2021 года сторонники Трампа штурмовали Капитолий и заблокировали работу Конгресса на несколько часов.