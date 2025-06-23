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07:13, 23 июня 2025Мир

Экс-офицер ВС Франции оценил баланс сил в конфликте на Украине

Экс-офицер ВС Франции Моро: Баланс сил в украинском конфликте смещен в пользу РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Баланс сил в украинском конфликте смещается в пользу России, несмотря на поддержку Киева государствами Североатлантического альянса. Об этом в интервью ТАСС высказался военный эксперт, бывший офицер-десантник Вооруженных сил (ВС) Франции Ксавье Моро.

«Киев не одинок и пользуется поддержкой НАТО, поэтому реальное соотношение — это альянс Украины и НАТО против России. В этом союзе Киев поставляет живую силу, а НАТО — технологии, разведданные и такие системы, как Starlink. Несмотря на это, баланс смещается в пользу России»,— заявил эксперт.

Помимо этого, как утверждает собеседник агентства, основная слабость украинских войск связана с поставляемой западной техникой, которая не приспособлена для использования на Украине.

Ранее бывший британский дипломат, экс-посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей раскритиковал удары Украины по территории России западным вооружением. Подобные атаки, по словам Мюррея, являются безрассудной эскалацией.

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