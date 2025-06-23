Экс-офицер ВС Франции Моро: Баланс сил в украинском конфликте смещен в пользу РФ

Баланс сил в украинском конфликте смещается в пользу России, несмотря на поддержку Киева государствами Североатлантического альянса. Об этом в интервью ТАСС высказался военный эксперт, бывший офицер-десантник Вооруженных сил (ВС) Франции Ксавье Моро.

«Киев не одинок и пользуется поддержкой НАТО, поэтому реальное соотношение — это альянс Украины и НАТО против России. В этом союзе Киев поставляет живую силу, а НАТО — технологии, разведданные и такие системы, как Starlink. Несмотря на это, баланс смещается в пользу России»,— заявил эксперт.

Помимо этого, как утверждает собеседник агентства, основная слабость украинских войск связана с поставляемой западной техникой, которая не приспособлена для использования на Украине.

Ранее бывший британский дипломат, экс-посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей раскритиковал удары Украины по территории России западным вооружением. Подобные атаки, по словам Мюррея, являются безрассудной эскалацией.