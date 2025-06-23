Экс-дипломат Мюррей назвал безрассудной эскалацией атаки Украины на Россию

Бывший британский дипломат, экс-посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей раскритиковал удары Украины по территории России западным вооружением. Своим мнением он поделился в беседе РИА Новости.

Подобные атаки, по словам Мюррея, являются безрассудной эскалацией. «Для примера можно привести атаки Украины с использованием поставленных Западом ракет по стратегическим бомбардировщикам и системам ПВО России. Это — безумие», — отметил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что такие удары не могут повлиять на ситуацию на фронте, назвав их «ничем не оправданной провокацией».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала цель ночных массированных атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). По ее словам, это делается для устрашения и «запугивания обычных людей, чтобы они не чувствовали себя спокойными».