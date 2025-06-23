Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:12, 23 июня 2025Мир

В Британии раскритиковали атаки Украины на Россию

Экс-дипломат Мюррей назвал безрассудной эскалацией атаки Украины на Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Бывший британский дипломат, экс-посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей раскритиковал удары Украины по территории России западным вооружением. Своим мнением он поделился в беседе РИА Новости.

Подобные атаки, по словам Мюррея, являются безрассудной эскалацией. «Для примера можно привести атаки Украины с использованием поставленных Западом ракет по стратегическим бомбардировщикам и системам ПВО России. Это — безумие», — отметил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что такие удары не могут повлиять на ситуацию на фронте, назвав их «ничем не оправданной провокацией».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала цель ночных массированных атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). По ее словам, это делается для устрашения и «запугивания обычных людей, чтобы они не чувствовали себя спокойными».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не выбираем туриста». В Абхазии объяснили слова чиновницы о нищих отдыхающих из России

    Экс-премьер Украины заявил об отсутствии в стране здравых политических сил

    Россиян предупредили об опасных добавках в мясной продукции

    Скелет пропавшего детектива едва нашли в горе мусора

    В США увеличат дальность стрельбы гаубиц M109

    Суд ликвидировал фонд «Мемориал»

    В США раскрыли мрачные последствия ударов по Ирану для Трампа

    В Британии раскритиковали атаки Украины на Россию

    Экс-сотрудник ЦРУ предрек «непривычные» для США переговоры с Россией

    Похороны давно забытой любовницы мужа спровоцировали скандал в семье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости