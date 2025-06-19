В России назвали цель ночных массированных атак беспилотников ВСУ

Депутат Журова: ВСУ запускают беспилотники в качестве устрашения

Ночные массированные атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по регионам России используются Вооруженными силами Украины (ВСУ) в качестве устрашения, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Цель налетов она назвала в беседе с «Лентой.ру».

«Это же тоже момент устрашения нас, чтобы люди как-то срезонировали. Это же сделано исключительно для запугивания обычных людей, чтобы они не чувствовали себя спокойными. Я считаю, что это исключительно для таких целей делается», — поделилась депутат.

В ночь на четверг, 19 июня, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 81 украинский дрон над 11 регионами России, сообщили в Минобороны. Больше всего беспилотников — 19 — перехватили над Брянской областью. Еще 17 сбили над Курской областью, 13 — над Смоленской, 7 — над Волгоградской, 6 — над Орловской, по 5 — над Ростовской областью и Крымом, по 3 — над Белгородской и Астраханской областями, 2 — над Рязанской областью, и 1 — над Московским регионом.

Известно, что ВСУ пытались атаковать регионы России беспилотниками-камикадзе типа «Чаклун-В» и дронами кустарного типа. Все беспилотники запускались из Черкасской области Украины и были снаряжены боевой частью в виде пластита массой около пяти килограммов.

