Возможность ввода санкций ЕС против Израиля из-за конфликта с Ираном оценили

Политолог Манойло: ЕС не будет вводить санкции против Израиля из-за участия США

Европейский союз (ЕС) не будет вводить санкции против Израиля из-за страха вступить в конфликт с президентом США Дональдом Трампом, считает профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Манойло. Свое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Что-то я не вижу особого энтузиазма среди глав европейских стран по поводу санкций против Израиля, потому что главы европейских государств видят, что Израиль действует не в одиночку, он действует в связке с США», — сказал Манойло, отвечая на вопрос о возможности санкций против Израиля из-за конфликта с Ираном.

По словам политолога, одно дело — конфликтовать с Израилем, что само по себе накладно, другое дело — столкнуться с Трампом, который импульсивен, раздражителен, и нет такого обострения, на которое он не мог бы пойти из принципа, добавил эксперт.

«Это ограничится обычной болтовней. Некоторые из европейских лидеров, может быть, лично, может быть, через своих помощников выразят негодование, озабоченность, заклеймят Израиль последними словами, используя все богатство лексикона своих национальных языков, но на этом все и закончится», — резюмировал Манойло.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Испании Хосе Мануэль Альбарес обратился к Евросоюзу с призывом ввести эмбарго на поставки оружия Израилю из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Он также призвал немедленно расторгнуть соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем, если война не закончится.

США ударили по ядерным объектам в Иране в ночь на воскресенье, 22 июня. Ключевыми целями стали три объекта — в Фордо, Исфахане и Натанзе.