Вскрылась правда о похитившем миллионы у 103-летнего пенсионера курьере мошенников

В Ростове задержан курьер аферистов, укравший ₽2,3 млн у 103-летнего пенсионера

В Ростове-на-Дону задержан 22-летний курьер аферистов, похитивший у 103-летнего местного жителя 2,3 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Фигурант — уроженец станицы Егорлыкской. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Он заключен под стражу.

По данным правоохранителей, злоумышленники связались с пожилым мужчиной по телефону 10 июня. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и контрольно-финансового ведомства. Им удалось убедить пенсионера в том, что ему якобы необходимо задекларировать деньги для того, чтобы проверить их на легальность. В тот же день к пострадавшему приехал фигурант. Под видом некоего ответственного сотрудника он забрал у пенсионера два миллиона 370 тысяч рублей.

Позже полицейские изучили записи с камеры домофона, установленные в подъезде потерпевшего и установили личность приезжавшего к нему курьера. Кроме того, силовики отследили маршрут его передвижения. После задержания правоохранители выяснили, что подозреваемый причастен еще к трем аналогичным преступлениям. Так, 13 мая он забрал почти пять миллионов рублей у жителя Советского района, 28 мая — 735 тысяч рублей у жителя Пролетарского района, а 31 мая он обманул супружескую пару из Батайска на 1,1 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге девятиклассник обманул пенсионерку на 4,2 миллиона рублей и попался.