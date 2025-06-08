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09:43, 8 июня 2025Силовые структуры

Обманувшего на 4,2 миллиона рублей пенсионерку школьника задержали в Петербурге

В Петербурге девятиклассник обманул пенсионерку на 4,2 миллиона рублей и попался
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге девятиклассник обманул пенсионерку на 4,2 миллиона рублей и попался. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербургская полиция».

Россиянка обратилась к правоохранителям, заявив, что в период с 29 мая по 6 июня передала указанную сумму 17-летнейму курьеру после телефонных переговоров. Неизвестные вымогали у женщины сбережения под предлогом «декларирования денежных средств».

Отмечается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). В настоящее время школьника-курьера, участвовавшего в обмане пенсионерки, задержали.

В мае сообщалось, что мошенники обманули российскую пенсионерку на 32 миллиона рублей.

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