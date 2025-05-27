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11:55, 27 мая 2025Силовые структуры

Мошенники обманули российскую пенсионерку на 32 миллиона рублей

В Петербурге мошенники обманули пенсионерку на 32 миллиона рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге мошенники обманули пенсионерку на 32 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, 26 мая в отдел полиции Центрального района обратилась 77-летняя пенсионерка. Она сообщила, что ей много раз звонили неизвестные люди, которые убедили ее передать деньги для их декларирования. Несколько курьеров забрали у нее в общей сумме более 32 миллионов рублей.

Сотрудники полиции начали розыск причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что россиянин потерял 11 миллионов рублей из-за мошенников.

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