Россиянин потерял 11 миллионов рублей из-за мошенников

В Екатеринбурге электросварщик отдал мошенникам почти 11 миллионов рублей

В Екатеринбурге электросварщик отдал мошенникам почти 11 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном управлении МВД России по Свердловской области.

По данным ведомства, мужчине написал сообщение якобы заместитель директора по кадрам его предприятия и предупредил о готовящейся проверке со стороны правоохранителей. Затем россиянина убедили в том, что кто-то пытается похитить его деньги. Для «сохранения» сбережений, электросварщик снял 4,4 миллиона рублей и передал мошенникам, затем он отдал им еще 3,5 миллиона рублей. Когда потерпевший попытался снять еще денег, в банке ему объяснили, что он столкнулся с аферистами. Сначала мужчина поверил, но потом все-таки фигуранты убедили его перевести им еще 3 миллиона рублей.

Возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее стало известно, что профессор МГУ продал две квартиры в Москве и перевел телефонным мошенникам более 52 миллионов рублей.