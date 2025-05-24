Мошенники обманули профессора МГУ на 52 миллиона рублей по телефону

Профессора МГУ обманули по телефону на 52 миллиона рублей

Профессор МГУ продал две квартиры в Москве и перевел телефонным мошенникам более 52 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, неладное заподозрила дочь 77-летнего преподавателя, когда узнала, что отец продал две квартиры, а затем перестал выходить на связь. В это время девушке начали звонить риэлторы и требовать освободить помещение для новых жильцов.

Тогда девушка обратилась к адвокатам, и те подтвердили, что ее отца обманули. Выяснилось, что впервые аферисты связались с ним в декабре 2024 года с просьбой продиктовать код от «Госуслуг». Далее профессора убедили передать свои сбережения, чтобы отправить их «на безопасные счета».

Он снимал деньги с вкладов и встречался с мошенниками в назначенных местах. Затем мужчину попросили продать квартиры: одну на Ленинском проспекте, вторую — на Вешняковской улице. В общей сложности пенсионер передал мошенникам больше 52,5 миллиона рублей.

Когда профессор понял, что его обманули, он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее в Москве на 14,5 миллиона рублей обманули 75-летнюю пенсионерку. Уточняется:, что сперва женщине позвонил лжесотрудник службы смены кодов домофона. Затем ей отправили номер якобы Роскомнадзора, где ей сообщили, что на нее оформлена поддельная доверенность.