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13:53, 23 мая 2025Силовые структуры

Москвичка отдала аферистам 14,5 миллиона рублей

В Москве женщину обманули на 14,5 млн рублей под предлогом спасения от аферистов
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В Москве 75-летнюю пенсионерку обманули на 14,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 29 апреля женщине позвонил лжесотрудник службы смены кодов домофона. После разговора она получила уведомление о возможном мошенничестве. Затем ей выслали якобы номер Роскомнадзора. Пенсионерка позвонила по нему и узнала, что на нее оформлена поддельная доверенность. Аферисты убедили потерпевшую снять деньги и перевести их на «безопасные» счета. Часть средств ей сказали передать курьеру лично.

Возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее стало известно, что под Владимиром задержана банда кладбищенских мошенников за незаконные поборы на похоронах.

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