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15:35, 23 июня 2025Мир

Вучич заморозил экспорт сербских боеприпасов после обвинений в помощи Украине

Вучич сообщил о приостановке Сербией экспорта боеприпасов
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Marton Monus / Reuters

Сербия полностью приостановила экспорт боеприпасов. Об этом заявил президент республики Александр Вучич, сообщает РИА Новости.

«Мы сейчас остановили буквально все и отправляем своей армии, объясню вам почему… Должны быть особые и специальные решения, чтобы что-то было отправлено... Сейчас все приостановлено, и посмотрим, как будет дальше в соответствии с интересами Сербии», — заявил политик после заседания расширенной коллегии генштаба.

Также он добавил, что от оборонной промышленности зависят до 150 тысяч человек, и Белград продавал за границу исключительно боеприпасы.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России заявило, что Сербия использует обходные пути для поставок военной продукции на Украину. В материале отмечается, что Белград знает реальных потребителей производимой военной продукции.

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