Задумчивый медведь прогулялся по пляжу на Сахалине рядом с отдыхающими

Медведь прогулялся по пляжу среди загорающих людей на Сахалине. Видео публикует Telegram-канал Amur Mash.
Задумчивый зверь вышел к воде в Бухте Тихой — одном из самых популярных мест для отдыха у местных и туристов. Он не спеша прошелся вдоль воды недалеко от людей. Хищник спокойно насладился прогулкой, шумом волн и криками чаек.
На людей медведь внимания не обратил, только немного погонял птиц.
Материалы по теме:
Правила хорошего «Дона».Летом миллионы россиян поедут на юг по трассе М-4. Что посмотреть по пути к морю?
7 мая 2022
Екатеринбург привлекает тысячи туристов со всей России.Что посмотреть на границе Европы и Азии?
20 июля 2022
Российская Исландия, дикие кошки и моржи-музыканты.Чем Приморье способно удивить туристов?
3 октября 2022
Ранее на территории «Земли леопарда» гималайский медведь попытался украсть фотоловушку. Поведение «косолапого вандала» попало на видео.