Задумчивый медведь прогулялся по пляжу на Сахалине рядом с отдыхающими

На Сахалине медведь насладился прогулкой по пляжу и шумом волн

Медведь прогулялся по пляжу среди загорающих людей на Сахалине. Видео публикует Telegram-канал Amur Mash.

Задумчивый зверь вышел к воде в Бухте Тихой — одном из самых популярных мест для отдыха у местных и туристов. Он не спеша прошелся вдоль воды недалеко от людей. Хищник спокойно насладился прогулкой, шумом волн и криками чаек.

На людей медведь внимания не обратил, только немного погонял птиц.

Ранее на территории «Земли леопарда» гималайский медведь попытался украсть фотоловушку. Поведение «косолапого вандала» попало на видео.