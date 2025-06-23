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21:09, 23 июня 2025Моя страна

Задумчивый медведь прогулялся по пляжу на Сахалине рядом с отдыхающими

На Сахалине медведь насладился прогулкой по пляжу и шумом волн
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Медведь прогулялся по пляжу среди загорающих людей на Сахалине. Видео публикует Telegram-канал Amur Mash.

Задумчивый зверь вышел к воде в Бухте Тихой — одном из самых популярных мест для отдыха у местных и туристов. Он не спеша прошелся вдоль воды недалеко от людей. Хищник спокойно насладился прогулкой, шумом волн и криками чаек.

На людей медведь внимания не обратил, только немного погонял птиц.

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