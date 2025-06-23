Защита Карапетяна передумала обжаловать его арест из-за репутации судьи

Адвокат Карапетяна Фероян отозвал апелляционную жалобу на решение о его аресте

Защита арестованного главы российской компании «Ташир» Самвела Карапетяна отозвала апелляционную жалобу на решение о его аресте из-за репутации судьи, который должен был рассматривать дело. Об этом сообщил адвокат предпринимателя Армен Фероян, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что считает уголовное дело в отношении Карапетяна незаконным и сфабрикованным. По словам адвоката, материалы дела были с «беспрецедентной скоростью» переданы в Апелляционный уголовный суд, что может указывать на незаконное вмешательство в судебный процесс.

Фероян добавил, что рассматривать дело должен был судья Армен Даниелян, который «на протяжении десятилетий является судьей с самым низким рейтингом, наиболее часто подвергаемым сомнению и обладающим отсутствием чувства справедливости».

Самвела Карапетяна обвиняют в призывах к захвату власти. 17 июня, после высказываний бизнесмена в поддержку Армянской апостольской церкви, в его доме прошли обыски, а сам он был задержан.

Это случилось на фоне конфликта церкви и премьер-министра страны Никола Пашиняна, поводом для которого стала позиция по мирному урегулированию конфликта с Азербайджаном.