Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:07, 23 июня 2025Бывший СССР

Защита Карапетяна передумала обжаловать его арест из-за репутации судьи

Адвокат Карапетяна Фероян отозвал апелляционную жалобу на решение о его аресте
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Защита арестованного главы российской компании «Ташир» Самвела Карапетяна отозвала апелляционную жалобу на решение о его аресте из-за репутации судьи, который должен был рассматривать дело. Об этом сообщил адвокат предпринимателя Армен Фероян, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что считает уголовное дело в отношении Карапетяна незаконным и сфабрикованным. По словам адвоката, материалы дела были с «беспрецедентной скоростью» переданы в Апелляционный уголовный суд, что может указывать на незаконное вмешательство в судебный процесс.

Фероян добавил, что рассматривать дело должен был судья Армен Даниелян, который «на протяжении десятилетий является судьей с самым низким рейтингом, наиболее часто подвергаемым сомнению и обладающим отсутствием чувства справедливости».

Самвела Карапетяна обвиняют в призывах к захвату власти. 17 июня, после высказываний бизнесмена в поддержку Армянской апостольской церкви, в его доме прошли обыски, а сам он был задержан.

Это случилось на фоне конфликта церкви и премьер-министра страны Никола Пашиняна, поводом для которого стала позиция по мирному урегулированию конфликта с Азербайджаном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Начальник военной полиции погиб в схватке с мародерами в Курской области. Подозреваемые задержаны. Что известно?

    Самую большую и самую маленькую квартиры в Москве сравнили

    Раскрыты предпочтения россиян по общению в популярной соцсети

    В агентстве тренера ЦСКА отреагировали на информацию о грозящей ему тюрьме в Швейцарии

    У пары краснокнижных бинтуронгов впервые в России появилось потомство

    Москвичей призвали не ждать потепления

    Частоту запусков европейского конкурента российской «Ангары» нарастят

    Россиянка приняла ванну и осталась без пальцев

    Экономике США предсказали усиление инфляции из-за атаки на Иран

    Путин высказался о нападении России на Европу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости