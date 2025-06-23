Заявление Трампа о возможной смене власти в Иране объяснили

Востоковед Тарасов назвал заявление Трампа о смене власти Ирана спекулятивным

Заявление президента США Дональда Трампа о возможной смене власти Ирана носит спекулятивный характер, считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Здесь есть определенные нюансы. Американцы предупредили, что ударят по ядерным объектам. Они предупредили, что их операция носит практически военный характер и направлена на свержение режима. При этом Трамп накануне пытался при посредничестве [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана договориться о переговорах с Тегераном, но они не смогли связаться с верховным лидером Ирана», — отметил Тарасов.

То есть здесь заявления о свержении лидера носят спекулятивный характер Станислав Тарасов эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа

Востоковед рассказал, что любой договор должна подписывать дееспособная власть.

«О какой революции тогда может идти речь? Поэтому сейчас этими противоречивыми заявлениями Трамп маскирует свои намерения. Посмотрим, что будет дальше», — заключил он.

Ранее Трамп попытался оправдать возможную смену режима в Иране. Американский лидер заявил, что политически некорректно использовать термин «смена режима», но если нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран снова великим, то почему бы не сменить его.

