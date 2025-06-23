Заявление Трампа о возможной смене власти в Иране объяснили

Заявление президента США Дональда Трампа о возможной смене власти Ирана носит спекулятивный характер, считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».
«Здесь есть определенные нюансы. Американцы предупредили, что ударят по ядерным объектам. Они предупредили, что их операция носит практически военный характер и направлена на свержение режима. При этом Трамп накануне пытался при посредничестве [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана договориться о переговорах с Тегераном, но они не смогли связаться с верховным лидером Ирана», — отметил Тарасов.
То есть здесь заявления о свержении лидера носят спекулятивный характер
Востоковед рассказал, что любой договор должна подписывать дееспособная власть.
«О какой революции тогда может идти речь? Поэтому сейчас этими противоречивыми заявлениями Трамп маскирует свои намерения. Посмотрим, что будет дальше», — заключил он.
Ранее Трамп попытался оправдать возможную смену режима в Иране. Американский лидер заявил, что политически некорректно использовать термин «смена режима», но если нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран снова великим, то почему бы не сменить его.