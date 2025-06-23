Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:27, 23 июня 2025Бывший СССР

Зеленский встретится в Великобритании с Карлом III и Стармером

Никифоров: Зеленский встретится в Великобритании с Карлом III и Стармером
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Liesa Johannssen / File Photo / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Великобританию встретится с королем страны Карлом III и премьер-министром Киром Стармером. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, передает «Интерфакс-Украина».

«Во время визита президент Украины встретится с королем Карлом III, премьер-министром Киром Стармером, спикерами обеих палат парламента Линдси Хойлом и лордом Джоном Макфоллом», — уточнил Никифоров.

Пресс-секретарь президента Украины добавил, что Зеленский также проведет встречу с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), проходящими подготовку в Великобритании, и с представителями аналитических центров.

О визите в Великобританию Зеленский сообщил утром 23 июня. По его словам, он планирует обсудить с партнерами «защиту Украины и усиление давления на Россию».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США сбросили на ядерные объекты Ирана самые мощные бомбы в мире. На что они способны?

    Казахстан опроверг пролет дронов в сторону России над своей территорией

    Участники СВО записали видеообращение в защиту генерала Попова с позывным Спартак

    Чиновники отказались платить российскому участнику СВО за второе ранение

    Ценам на нефть предсказали резкое обрушение из-за ситуации в Иране

    Раскрыты предпочтения россиян по общению в популярной соцсети

    В Госдуме предложили Маску дальневосточный гектар

    Словакия и Венгрия заблокировали новый пакет антироссийских санкций

    Власти Подмосковья анонсировали новые ограничения на продажу алкоголя

    Хинштейн раскрыл подробности гибели начальника военной полиции от рук мародеров под Суджей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости