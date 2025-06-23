Зеленский встретится в Великобритании с Карлом III и Стармером

Никифоров: Зеленский встретится в Великобритании с Карлом III и Стармером

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Великобританию встретится с королем страны Карлом III и премьер-министром Киром Стармером. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, передает «Интерфакс-Украина».

«Во время визита президент Украины встретится с королем Карлом III, премьер-министром Киром Стармером, спикерами обеих палат парламента Линдси Хойлом и лордом Джоном Макфоллом», — уточнил Никифоров.

Пресс-секретарь президента Украины добавил, что Зеленский также проведет встречу с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), проходящими подготовку в Великобритании, и с представителями аналитических центров.

О визите в Великобританию Зеленский сообщил утром 23 июня. По его словам, он планирует обсудить с партнерами «защиту Украины и усиление давления на Россию».