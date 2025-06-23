Жена Цекало похвасталась фигурой в откровенном топе

Жена режиссера Цекало Дарина Эрвин похвасталась фигурой в откровенном топе

Жена режиссера и продюсера Александра Цекало актриса и модель Дарина Эрвин похвасталась фигурой в откровенном наряде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя избранница российского шоумена разместила снимок, на котором предстала в ультракоротких черных шортах и белом фигурном топе на тонких бретелях и с глубоким декольте. На бедра манекенщица повязала кофту, дополнив образ коричневой бейсболкой и белыми кроссовками.

При этом звезда продемонстрировала рельефный пресс. На снимке она позировала на фоне парковки и деревьев.

Ранее в июне жена Цекало снялась в откровенном платье без бюстгальтера. Возлюбленная продюсера предстала в белом облегающем мини-платье с обнаженной спиной.